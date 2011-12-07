Историк Д. Исхаков: При формировании Золотой Орды большую часть населения составляли татары

Слово «татары» было знаком качества, элиты, заявил политолог Руслан Айсин в ходе беседы в передаче «Татарлар» на телеканале «Новый век».

«Кавказские тюрки также называли себя татарами, ведь это слово являлось знаком качества, имело значение „государство“. Культурное и цивилизационное влияние их было настолько сильным, что и другие народы называли себя татарами», - сказал политолог.

Историк Дамир Исхаков считает, что при формировании Золотой Орды монгольская элита составляла малый процент от общего количества населения, большей частью которых являлись кипчакские татары.

Он напомнил, что азербайджанцев в свое время называли кавказскими татарами, так как среди местных говоров присутствует кипчакский.

«В начале истории татарского и карачаево-балкарского языков лежит кипчакский», - отметил историк.