Как русская народная сказка помогает казанцам учить немецкий язык

В начале минувшей недели, 11 февраля, гостями Немецкого Дома Республики Татарстан стали слушатели университета третьего возраста Пенсионного фонда России, изучающие немецкий язык, во главе со своим педагогом Владимиром Шундаковым. Многие из нынешних активистов НД РТ начинали более плотное изучение языка предков именно под руководством этого опытного учителя и знатока немецкого.

Председатель Национально-культурной автономии немцев Татарстана Виктор Диц поделился с собравшимися историей российских немцев и лютеранства в Татарстане и России, рассказал о сегодняшнем дне и событиях немецко-лютеранского сообщества Казани и ответил на вопросы слушателей.

Во второй части творческой встречи театральный коллектив ветеранов (их принято называть сеньорами) Немецкого Дома Республики Татарстан Schlösschen представил собравшимся кукольную постановку известной сказки «Теремок». Исполнялась она на немецком языке, но с переводом на русский. Студенты «серебряного возраста» еще только изучают язык Гете и Шиллера, а стихотворный перевод, да еще положенный на музыку, очень помогает понимать иностранный язык.

А началась эта сказка, как и положено, с выступления главного сказочного героя - комического персонажа немецкого национального фольклора Каспера из театра марионеток. Выступать кукле, надетой на руку, помогала Светлана Балобанова (Вельш) - постановщик спектакля и его главный режиссер. Каспера можно назвать братом французского Арлекина и развеселого русского Петрушки с ярмарок - у него такой же простой, наивный характер и юмор простонародья. На немецкоязычных территориях Европы театральная кукла-марионетка Каспер известна с конца XVIII столетия.

Дуэт красноносому Касперу составил еще один персонаж из Средневековья - савояр. Так называли бродячих певцов, странствовавших по дорогам Европы, чаще всего с шарманкой и ученым сурком. Вдвоем они исполнили душевную классическую песню Людвига ван Бетховена на стихи Иоганна Гете «Сурок». А дальше развернулся уже весь кукольный спектакль со знакомым с детства вопросом-рефреном лесных зверушек «Кто-кто в теремочке живет?»

Добавим, Немецкий Дом Республики Татарстан бережно сохраняет и поддерживает культурные традиции российских немцев, проживающих в нашем регионе. В ноябре 2019 года на III межрегиональном театральном фестивале-конкурсе «Сарепта театральная», состоявшемся в Волгограде, два творческих коллектива НД РТ - юные артисты детского коллектива Spiel и театральная группа ветеранов (сеньоров) Schlösschen - стали лауреатами феста, участники награждены дипломами.

Встречи с казанцами, которым интересны история и культура народов, проживающих на территории Татарстана, продолжатся.