Политолог Р. Айсин: Разделение татар происходит только по территориальному признаку

Телеканал «Новый век» выпустил тематический цикл об истории и судьбе татарского народа. Темами выпуска на этой неделе стали этническое разделение и политическое сознание татар.

«Некоторые недалекие люди говорят: „Мы мишары, мы живем там-то“. Русские ведь не говорят, что они камчатские русские, например. Нужно помнить: мы — один народ, единый народ. Нужно мыслить, исходя из этой позиции», — высказался политолог Руслан Айсин.

Он считает, что разделение татар на астраханских, крымских и сибирских происходит только по территориальному признаку. С ним согласился и историк Дамир Исхаков, который отметил, что все татары имеют общую основу, а первое слово конкретизирует только столицу ханства.

Айсин также обратил внимание на то, что у татар есть «национальное и политическое сознание», так как издавна они имели свое государство.