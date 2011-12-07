«Путь к карьере»: как люди с инвалидностью находят работу мечты

История проекта в России берет свое начало в 2007 году, однако казанцы узнали о конкурсе «Путь к карьере» лишь в 2019-м.

Финалу конкурса в этом году предшествовала тщательная подготовка: все участники в течение месяца посещали мастер-классы и тренинги с представителями организаций - потенциальными работодателями. Кстати, многие из них стали членами жюри. Ребят учили искусству публичных выступлений, технологиям поиска работы, прохождения интервью, а также рассказывали о том, как эффектно провести презентацию и побороть волнение перед аудиторией.

На этот раз из 40 участников конкурса до финала дошли лишь 11 молодых специалистов. Все они живут в Казани и строят свою карьеру в самых разных областях, среди которых юриспруденция, технология пищевого производства, фотоискусство и дизайн, управление персоналом, бизнес-консультирование... Несмотря на уютную атмосферу небольшого зала и доброжелательный настрой зрителей и членов жюри, все участники заметно волновались перед финалом. Поэтому приветственные слова директора ЧУ ДПО «Городской центр образования» Валентины Парубиной (именно это учреждение выступило организатором мероприятия в Казани) были очень кстати для участников: «Вы уже победили! Потому что преодолели страх и неуверенность, недоверие близких и окружающих».

Каждому из финалистов предстояло проявить себя на двух этапах: в самопрезентации и деловой игре. Перед членами жюри стояла непростая задача, ведь несмотря на ограниченные возможности здоровья, ребята показали, что они амбициозны и открыты к обучению, у каждого из них уже есть свои достижения. Например, Александра Сапарина, имея инвалидность по зрению, пробует себя в роли организатора мероприятий и в свои 22 года уже осуществила подготовку своего сольного концерта, и теперь ее мечта - освоить игру на гавайской гитаре укулеле. Александр Покровский, будучи технологом пищевого производства, в настоящее время увлечен изучением скандинавской кухни и экспериментирует с созданием выпечки и сладостей с оригинальными и, казалось бы, несовместимыми вкусами - например шоколада и зеленых трав. Александр Калашников, заявивший о себе как администратор сайтов, продемонстрировал зрителям и жюри систему «Умный дом», которую он смог воплотить у себя в квартире...

Самопрезентация участников вызвала неподдельный интерес как у членов жюри - руководителей компаний, представителей бизнеса, отделов кадров предприятий, так и у зрителей. А во время кофе-брейка у всех была возможность познакомиться с финалистами поближе и задать им вопросы. Участники признавались: после того как они заявили о себе, интерес к ним возрос, а некоторые даже получили сразу несколько предложений о сотрудничестве. А это значит, что цель конкурса достигнута!

Руководитель проектов ЧУ ДПО «Городской центр образования» Валентина Чернявская, радуясь за ребят, отметила ценность конкурса «Путь к карьере»:

- Сегодня мы с коллегами наблюдали, как на наших глазах к одному из молодых людей подошел работодатель и предложил конкретную работу. Это очень хороший результат! Благодаря проекту ребята многому учатся, трудоустраиваются. Как показала практика, о конкурсе многие узнают через соцсети и сарафанное радио.

Один из участников Ренат Дамадаев в настоящее время работает юристом в филиале Коллегии адвокатов РТ Московского района Казани. И кроме того, на конкурсе он получил несколько предложений о сотрудничестве в сфере оказания юридических консультаций. Ренат признается: конкурс превзошел все его ожидания. Большую роль сыграла отличная подготовка и организация мероприятия, наличие наставников, без которых участникам было бы сложно сориентироваться.

А первым призером конкурса, по единогласному мнению жюри, стал Максим Дубровин, планирующий работать художником-иллюстратором. Второе призовое место разделили фотограф-дизайнер Инга Грачева и юрист Рамиль Хайруллин. Третье место - у студентки КФУ Алины Абдуллиной.

После соревнования «КВ» пообщались с некоторыми призерами. Доцент и преподаватель вуза Рамиль Хайруллин мечтает реализовать себя в бизнесе и получить опыт работы в крупной компании: «Каждый человек должен развиваться и не стоять на месте, думать на перспективу. Хотя бы оглянуться и посмотреть, кто чем занимается вокруг... Не секрет, что не только людям с инвалидностью сложно реализоваться в наше время. Но моя позиция такова: у людей с ограниченными возможностями здоровья нет никаких ограничений. Главное - иметь желание работать, что-то изменить. Знаю, что многие из таких людей сидят дома и не знают, как себя реализовать. Про таких я говорю: «Под лежачий камень вода не течет». С другой стороны, наблюдаю, что и работодатель относится к такой категории работников как бы с жалостью. Мол, даже людям без инвалидности бывает трудно справиться с работой, не то что тем, кто имеет определенные ограничения по состоянию здоровья. И это неправильно».

Алина Абдуллина - студентка института экономики и финансов КФУ. Она покорила жюри тем, что знает четыре языка - помимо русского, татарского и английского владеет японским. Алина призналась, что пришла на конкурс, чтобы получить новый опыт, завести друзей и деловые связи: «Чем ближе становился финал, тем больше я стала осознавать масштабы конкурса. Думаю, знание языков сыграло немаловажную роль в том, что я получила предложения о стажировках. Таким, как мы, нужно быть более уверенными в себе. Знать, что есть много людей, открытых к сотрудничеству, готовых протянуть руку и помочь сделать первые шаги. Человеку с ограниченными возможностями здоровья нужно иметь хотя бы маленькую долю смелости открыться людям и показать все свои достоинства. А они, уверена, есть у каждого из нас».

Кстати

Конкурс «Путь к карьере» проводится Советом бизнеса по вопросам инвалидности при поддержке РООИ «Перспектива». Все финалисты конкурса в Казани получили ценные призы от спонсоров. Конкурс - лишь один из этапов проекта. В дальнейшем ребят ждут переговоры по стажировкам и трудоустройству.