Татарстанские врачи зарабатывали более 60 тысяч рублей в месяц в 2019 году

Средняя зарплата татарстанских врачей в прошлом году составила 67 129 рублей. Такие данные о доходах врачей и работников с высшим медицинским образованием представил Татарстанстат.

Так, в Казани врачи получали больше среднереспубликанского показателя — 69 500 рублей. Однако самые высокие зарплаты у заинских врачей — 71 099 рублей.

Также в пятерку вошли Альметьевск (средняя зарплата 68 402 рубля), Бугульма (67 182 рубля), Елабуга (65 164 рубля). В Нижнекамске и Набережных Челнах зарплата медицинских работников составила 67 500 рублей и 66 737 рублей соответственно.

В остальных районах республики врачи получают 60 000 — 68 000 рублей.

Меньше всего, по данным агентства, зарабатывают врачи Камско-Устьинского и Буинских районов. Здесь зарплаты ниже среднего показателя по республике — 54 966 рублей и 55 137 рублей.