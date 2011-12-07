В Казани подросток торопился домой и попал под электричку

В Казани 16-летний парень скончался от наезда электрички, перебегая железнодорожные пути, сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК Дмитрий Захаров.

Трагедия произошла вечером 16 февраля на железнодорожном перегоне «Дербышки — Компрессорный». Машинист электрички рассказал, что увидел на путях под светом прожектора фигуру человека. Мужчина подал звуковой сигнал и начал тормозить, однако, остановочный путь превысил расстояние до юноши и тот оказался под поездом. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

У подростка не было при себе документов, поэтому установить его личность удалось не сразу. Как выяснялось позже, 16-летний погибший возвращался в тот вечер со дня рождения друга и торопился домой, чтобы успеть до 22.00.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства трагедии.