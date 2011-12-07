В Казани продается «успешный аккаунт» за 20 млрд рублей

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казни продается сайт, приносящий «удачу и деньги», за 20 млрд рублей. Объявление с подобным предложением опубликовано на «Авито».
По словам автора, «сайт-доступ к успешному аккаунту на конструкторе сайтов» создан 2 февраля 2020 года в 20:20 по московскому времени.
«Этот сайт будет приносить удачу и деньги, постоянно, быстро и много. По нумерологии четыре двойки в числах приносят удачу, а если шесть двоек 02.02.2020 20:20 — дела и проекты, начатые в это время, гарантируют пожизненный успех и удачу во всем», — утверждает продавец.
Продавец дает «пожизненную гарантию на 100%» на то, что его аккаунт позволит заработать желаемые суммы «гораздо быстрее».
Объявление выставлено 2 февраля, на данный момент его просмотрели более 2000 человек.