В Казани продается «успешный аккаунт» за 20 млрд рублей

В Казни продается сайт, приносящий «удачу и деньги», за 20 млрд рублей. Объявление с подобным предложением опубликовано на «Авито».

По словам автора, «сайт-доступ к успешному аккаунту на конструкторе сайтов» создан 2 февраля 2020 года в 20:20 по московскому времени.

«Этот сайт будет приносить удачу и деньги, постоянно, быстро и много. По нумерологии четыре двойки в числах приносят удачу, а если шесть двоек 02.02.2020 20:20 — дела и проекты, начатые в это время, гарантируют пожизненный успех и удачу во всем», — утверждает продавец.

Продавец дает «пожизненную гарантию на 100%» на то, что его аккаунт позволит заработать желаемые суммы «гораздо быстрее».

Объявление выставлено 2 февраля, на данный момент его просмотрели более 2000 человек.