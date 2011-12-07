В Казани пройдет благотворительный концерт в помощь «Дому Роналда Макдоналда»

Мероприятие пройдет в концертном зале Театра кукол «Экият» на ул. Петербургской, 57. Начало мероприятия в 13.30, начало концерта в 14.00. Благодаря событию зрители смогут внести свою лепту в доброе дело оказания помощи детям, борющимся с серьезными болезнями и проходящим лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. Гостей мероприятия ждут красочное шоу, исполнение чудесных песен о любви, добре и семье.

В благотворительном концерте примут участие звезды татарской эстрады: Мунир Рахмаев, Булат и Диля Нигматуллины, вокальное трио «Ямьле», Салават Миннеханов, Гузэлем, группа «Болгар Кызлары», Гульназ Батталова, Марат и Линара Галимовы, вокальная группа «YUKI» и другие. В роли ведущих выступят Айзиля Батырханова и Радиф Ахмадиев.

Все собранные средства будут направлены на поддержание работы единственной в России бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани. Телефоны для справок и покупки билетов: 8 (843) 237-36-23, 8-996-952-05-36.

Справка «КВ». В «Доме Роналда Макдоналда» в Казани живут семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Дом представляет собой благотворительную гостиницу для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в отделении онкогематологии Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. Проживание в «Доме Роналда Макдоналда» является совершенно бесплатным. С момента открытия, 10 июля 2013 года, и по настоящее время Дом принял более 10 600 детей и родителей со всей республики.