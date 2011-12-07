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В РТ планируют внедрить психологов в госучреждения для проверки новых сотрудников

Психолог будет проверять новых сотрудников на способность работать в системе

Опыт МФЦ в Татарстане по привлечению психолога для подготовки новых сотрудников планируют внедрить в другие госучреждения республики, сообщил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на итоговом совещании об итогах работы центра.

Ранее появилась информация о том, что в МФЦ Татарстана принят психолог для борьбы со стрессом и подготовки новых сотрудников. Специалист проверяет готовность человека работать в системе МФЦ, Проект по привлечению рекрутинговых специалистов создан по поручению главы республики.

«Если этот опыт себя хорошо зарекомендует, можно реализовать его и в других учреждениях», — отметил Нигматуллин.

КВ
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