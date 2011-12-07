В Татарстане прогнозируют ухудшение погоды

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По данным гидрометцентра РТ, в четверг ожидается сильная гололедица и туман.
Ночью в столице будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега . В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -1..+1˚. На дорогах гололедица, местами сильная.
Такие же погодные условия ожидаются и днем. Максимальная температура воздуха поднимется до +3˚.
Для более безопасной пешей прогулки жителям Татарстана рекомендуется наклеить на подошву обуви несколько кусков пластыря. Это сделает обувь менее скользкой на несколько часов.