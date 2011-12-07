В Татарстане прогнозируют ухудшение погоды

По данным гидрометцентра РТ, в четверг ожидается сильная гололедица и туман.

Ночью в столице будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега . В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -1..+1˚. На дорогах гололедица, местами сильная.

Такие же погодные условия ожидаются и днем. Максимальная температура воздуха поднимется до +3˚.

Для более безопасной пешей прогулки жителям Татарстана рекомендуется наклеить на подошву обуви несколько кусков пластыря. Это сделает обувь менее скользкой на несколько часов.