«Казанские ведомости» можно купить у метро

Приобрести свежий номер прохожие могли у промоутеров в жилетах с надписью «Татмедиа». Они работают у турникетов станций с 7 до 9 часов утром и с 5 до 7 часов вечером. Кстати, купить «толстушку» «Казанских ведомостей» там можно всего за 15 рублей.

Акция проводится во второй раз и продлится как минимум ближайшие недели. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что подобные мероприятия способствуют контакту с аудиторией. При этом акция направлена на увеличение объема розничной продажи газет и журналов.

— В этом году мы начали активно развивать систему розничной продажи изданий «Татмедиа», — ранее отметил Шамиль Садыков. — Увеличили количество точек продажи. Попали во все киоски, поставили специальные стойки. Газеты начали продаваться в больницах, почтовых отделениях.

Также он отметил, что если такой метод продаж получит положительный отклик у горожан, то в будущем будет рассмотрена возможность введения бесконтактной оплаты. Возможно, будет расширен список станций метро, на которых одновременно будет проводиться распространение газет.

Следует отметить, что газету «Казанские ведомости» можно купить во многих точках розничной продажи. Помимо газетных киосков она предлагается в почтовых отделениях и фондоматах «Татмедиа».

Садыков обратил внимание на то, что теперь люди начали самостоятельно спрашивать газеты. Поскольку новая форма работы, когда есть «ручники», которые продают газеты с рук, привлекает людей.

«Мы ожидаем, что дальше акция будет развиваться еще больше. И наша задача — протестировать все станции метро, чтобы понять, где и какие газеты больше пользуются спросом, а также в какое время. Мы скоро сформируем понимание и начнем создавать систему, где одновременно будут продаваться газеты на нескольких станциях метро», — добавил он.