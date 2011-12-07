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Путин присвоил звание генерал-майора замминистру внутренних дел по РТ Алексею Соколову

Генеральские звания получили еще 50 сотрудникам Вооруженных сил РФ, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН и таможенных органов.

На официальном интернет-портале правовой информации появился указ, в котором сказано, что замминистра внутренних дел по РТ Алексей Соколов получил звание генерал-майора.

Ранее Соколов был начальником Управления МВД России по Набережным Челнам, тремя годами спустя – в Казани. Через такой же промежуток времени его назначили заместителем министра — начальником полиции МВД Татарстана.

Ему и другим 50 сотрудникам Вооруженных сил РФ, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН и таможенных органов присвоил генеральские звания Президент страны Владимир Путин.

КВ
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