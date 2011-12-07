В столице РТ наградили лучшие студенческие отряды

Состав участников форума оказался достаточно пестрым: это и представители движения студенческих трудовых отрядов по различным направлениям деятельности, и общественные координаторы проектов по трудоустройству молодежи в муниципальных районах и городских округах Татарстана, и школьники.

На площадке форума состоялась презентация информационного портала «Работа молодым». Цифровой инструмент позволяет молодым людям найти временную работу в круглогодичном формате. Сейчас на данной онлайн-бирже труда представлено почти 500 вакансий, охватывающих более 20 направлений.

— Портал проработал чуть меньше года в тестовом режиме. Мы увидели плюсы и минусы. Коллеги из других ведомств и студенческих отрядов сегодня предложили ряд решений, которые помогут вывести нашу работу на новый системный уровень, — оценил работу сервиса министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, посетивший форум.

На втором этаже бывшего НКЦ «Казань» был организован маркет вакансий для молодежи от работодателей. В тематических зонах потенциальные сотрудники могли детальнее узнать об условиях труда и требованиях к претендентам на вакансии нескольких предприятий и компаний.

Работа форума включала в себя и дискуссионную площадку «Перспективы трудоустройства молодежи и подростков Республики Татарстан». За круглым столом собрались заместитель главы Минмолодежи РТ Алла Кондратьева, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, ректор Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова, замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова, а также представители предприятий, министерств и ведомств.

Алла Кондратьева во вступительном слове отметила, что подростки сейчас формируют новую повестку для всех жителей страны. Их запросы вполне конкретные, и важно помочь 14-летним людям определиться с будущей карьерой, провести профориентационную работу.

— С другой стороны, нужно помочь легально впервые заработать, получить этот позитивный опыт, — отметила замминистра.

В ходе бурного обсуждения участники круглого стола пришли к выводу о том, что рабочие места для подростков на предприятиях есть, но в силу недостаточной квалификации далеко не на каждое их могут принять. Более того, предприятия не могут себе позволить проводить отдельный рекрутинг несовершеннолетних, есть и бюрократические препоны.

Своим опытом в организации рабочих мест поделился командир штаба студенческих отрядов Набережных Челнов Рафаэль Валиев. Суть реализованного в автограде проекта сводится к тому, что из основных доходов муниципалитета выделяются средства для трудоустройства несовершеннолетних. Подростки вступают в ряды студотрядов и получают определенный объем работы на муниципальных предприятиях.

В конце работы форума состоялась церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Студенческий трудовой отряд года — 2020». Так, Гран-при конкурса достался штабу студенческих отрядов Казанского государственного энергетического университета «Тесла».