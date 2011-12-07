Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Челнинец неудачно купил машину

Мужчина перевел предоплату, после чего продавец перестал выходить на связь.
30-летний житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников при покупке автомобиля, сообщает Отделение по связям со СМИ Управления МВД России по г.Набережные Челны. Гражданин обнаружил в интернете объявление о продаже отечественного транспортного средства. Он связался с продавцом, который настоял на предоплате, так как на машину уже есть спрос. Челнинец перевел 20 тысяч, а чуть позже еще 70 тысяч рублей. После этого мужчина поехал в Ижевск смотреть авто, однако указанного продавцом адреса не нашел, телефон не отвечал, а объявление исчезло. Покупатель обратился в полицию.
КВ
Лента новостей