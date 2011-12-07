Гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» соберет в Казани лучших артистов отборочных туров

28 марта в казанском Культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина состоится большой гала-концерт Казанского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие 2019», сообщают организаторы. Для гостей и жителей города выступят лучшие исполнители и творческие коллективы города, победившие на отборочных турах в районах республики.Городской этап фестиваля проходил в Казани с 12 по 15 марта. Участники соревновались в девяти категориях: вокал-соло, вокальные ансамбли, ВИА, хореография, конферанс, лучшая музыка к песне, лучший текст песни, лучшая песня для детей, видеоклип. Свои номера на фестивале представили юные артисты в возрасте от пяти лет до 21 года, выступающие в жанре эстрады.В гала-концерте примут участие начинающие вокалисты и конферансье, талантливые танцоры и модели. Все конкурсанты получат дипломы участников, а лауреатов и победителей наградят дипломами фестиваля и денежными призами.Гала-концерт начнется в 18.00.