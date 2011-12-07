Песошин: В этом году паводок в Татарстане может протекать по напряженному сценарию

В этом году в Татарстане паводок может протекать по напряженному сценарию. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС РТ рассказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.«Республика является регионом, в котором весеннее половодье может повлечь серьезные экономические и социальные последствия. В последние годы уровни рек были гораздо ниже многолетних максимальных значений, разливы рек не были значительными, но хочу напомнить, что так было не всегда», – рассказал Песошин.Он отметил, что по прогнозу опасный уровень воды в этом году ожидается на реках Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Кайбицкого, Зеленодольского, Новошешминского, Нурлатского и Чистопольского районов.Ближе к опасному уровень воды поднимется на реках Арского, Буинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Тюлячинского и Сабинского районов.«В связи с этими обстоятельствами паводок может протекать по напряженному сценарию. Мы предлагаем этим районам переходить в режим повышенной готовности. Вскрытие рек в этом году ожидается раньше нормы – с конца марта», – заявил Алексей Песошин.