Певица Эльмира Калимуллина станет звездным наставником участников форума

Одним из девяти наставников молодежного форума «Наш Татарстан» станет заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, сообщает пресс-служба форума «Наш Татарстан».В Татарстане открыта заявочная кампания на IX Республиканский молодежный форум. Финалистка второго сезона «Голоса» поддержит идеи участников площадки «Территория культуры и искусства» во второй раз. Инициатива предполагает вовлечение молодежи в творческую деятельность и развитие современного искусства.В 2018 году площадка «Территория архитектуры и искусства» собрала 143 проекта, 60 из которых были направлены на искусство. Среди них самый известный проект – инклюзивный спектакль «Алые паруса», который продемонстрировал возможности инклюзивного творчества. По итогам форума проект-победитель выступил на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» и получил грантовую поддержку. Форум вновь станет площадкой для презентации новых проектов молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.«По итогам победители смогут принять участие во всероссийских молодежных форумах», – сообщил источник.