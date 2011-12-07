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Среди лучших педагогов Татарстана 6 казанских учителей

Казанские педагоги завоевали 6 призовых мест из 12 на региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года - 2019», а также на заключительном этапе всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии.
Учителем 2019 года в Татарстане стал преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов. Он будет представлять нашу республику в финале всероссийского конкурса «Учитель года России», который пройдет осенью в Грозном. Среди учителей-предметников третье место занял учитель истории и обществознания гимназии №8 Артур Пакшин. В этой же номинации пятое место у преподавателя русского языка и литературы гимназии №179 Анны Губайдуллиной.В номинации «Педагогический дебют» в пятерке лучших оказалась Елена Тихонова - учитель химии лицея №78 «Фарватер».По итогам всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» в лидеры вышла педагог из гимназии №155 Гульнара Назипова, «бронза» досталась Гульназ Ахтямовой из школы №175.Победителем республиканского этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2019» стала педагог дошкольного образования детского сада №50 Анастасия Воронцова. Она в ноябре представит Татарстан в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года». Второе место у Людмилы Валеевой - музыкального руководителя детсада №32.
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