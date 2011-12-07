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Стало известно имя нового начальника управления городского хозяйства Н. Челнов

На эту должность назначен Салават Ситдиков.
Замглавы администрации Центрального района автограда Салават Ситдиков занял пост начальника управления городского хозяйства, сообщает официальный сайт города. Ранее Ситдиков занимал должность начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития территориального общественного самоуправления администрации района. Напомним, что экс-начальник управления городского хозяйства Рафаиль Киямов уволился по собственному желанию. Он стал советником главы республики Марий Эл Александра Евстифеева.
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