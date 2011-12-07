Студентам показали, как появляются на свет книги и газеты

15 марта состоялся день открытых дверей на одном из крупнейших полиграфических предприятий Поволжского региона - в полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» и в ГУП «Татарское книжное издательство», расположенных на одной производственной площадке. Подобные мероприятия регулярно проходят на казанских предприятиях в рамках Года рабочих профессий в РТ и в преддверии мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в Казани в августе. Студентам подробно рассказали о всех технологических процессах, показали работу цеха допечатной подготовки, печатного, брошюровочно-переплетного, книжного и газетного цехов.Ребята узнали, каким образом информация с электронного носителя переносится на алюминиевую пластину, с которой производится тиражирование книги, познакомились с процессом печати на однокрасочных, многокрасочных и рулонных машинах.В брошюровочно-переплетном цехе студенты увидели, как проводится резка, а также фальцовка и подборка будущих книг, специалисты рассказали об основных видах отделки обложек книжных произведений.Экскурсантам показали, на каких высокоскоростных печатных машинах производится печать газеты, они стали свидетелями выхода в свет книг, журналов и брошюр. По окончании экскурсии студенты признались, что по-иному увидели полиграфическое производство, некоторые захотели пройти там практику.