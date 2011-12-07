Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

15% родителей подростков считаю, что летом их дети будут работать

По словам родителей, они будут рады, если их дети проведут каникулы с пользой для личного роста.

По результатам опроса, проведённому сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, стало известно, что 15% опрошенных родителей подростков считают, что летом их дети должны начать подрабатывать. Всего в опросе приняли участие 1000 родителей 14-17 летних подростков всех округов страны.

По словам каждого седьмого опрошенного родителя, они рады, что их дети проведут каникулы с пользой для кошелька и личного развития. Половина из опрошенных родителей высказались, что их ребёнок пока не намерен трудоустроиться. Затруднились ответить 35% родителей подростков.

Сообщается, что чаще всего подростки 14—17-лет устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами. Немного реже — помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими.

КВ
Лента новостей