15% родителей подростков считаю, что летом их дети будут работать

По результатам опроса, проведённому сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, стало известно, что 15% опрошенных родителей подростков считают, что летом их дети должны начать подрабатывать. Всего в опросе приняли участие 1000 родителей 14-17 летних подростков всех округов страны.

По словам каждого седьмого опрошенного родителя, они рады, что их дети проведут каникулы с пользой для кошелька и личного развития. Половина из опрошенных родителей высказались, что их ребёнок пока не намерен трудоустроиться. Затруднились ответить 35% родителей подростков.

Сообщается, что чаще всего подростки 14—17-лет устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами. Немного реже — помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими.