«БИМ-радио» объявило сбор памперсов для домов малютки

«БИМ-радио» запустило благотворительную акцию «Принеси памперсы — помоги детям!», которая продлится до 28 мая. Об этом сообщили организаторы сбора.

Поучаствовать в благотворительной акции может каждый желающий, принеся в офис радиостанции подгузники. Дома малютки сейчас активно поддерживаются государством, но иногда у них возникают потребности в таких вещах. В этот раз нужны подгузники 4 и 5 размера.

Акцию радио проводит в преддверии Дня защиты детей. Сбор памперсов идёт каждый год с 2002-го.

«Слушатели сразу же откликнулись и стали приносить в очень больших количествах. Видимо, каждый год у человека есть какая-то потребность делать добрые дела. Люди хотят поднять голову из негативного поля, которое существует, и сделать доброе дело. Это прекрасно, это здорово, это приветствуется нами, и я, если честно, горжусь тем, что у меня лично есть такие радиослушатели, которые идут с флагом добра по жизни. Сколько конкретно передали памперсов не могу сказать, но их очень много — они у нас заполняют подоконники, коридоры, диваны, стулья. Все это мы складируем, собираем и потом отправляем. И так происходит каждый год», — рассказал ведущий «БИМ-радио» Артём Рычев.

Памперсы принимают только в запечатанных упаковках в офисе радиостанции по будням с 09.00 до 17.00 часов, по адресу: Тукая, 91, центральный вход, 3 этаж.