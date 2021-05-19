Домашние животные на даче: что нужно знать перед вывозом питомца на природу

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Поездки на дачу полезны не только людям, но и животным. Питомцы проводят много времени на свежем воздухе и насыщаются солнечными лучами, а значит, говорит ветеринар Ильнур Абдуллин, перестают линять. Также питомцы получают витамины, когда едят траву.
«Если домашние любимцы едят цветы, то у них бывает обильное слюнотечение. Этого не стоит бояться, а нужно всего лишь промыть ротовую полость», — делится Ильнур Абдуллин
Перед поездкой на дачу с кошкой или собакой нужно обязательно сделать животному прививки. В первую очередь, проглистогонить за десять дней до дачного сезона, а также сделать прививку от бешенства и общих инфекций.
В такую жару на даче могут быть клещи, которых переносят домашние животные. Чтобы защитить их от укуса клеща, используйте спрей, капли или таблетки. Также в ветклиниках можно сделать профилактический укол, дающий защиту на полтора месяца, пока препарат находится в крови.
Рекомендую сделать стерилизацию своих животных для того, чтобы они не размножались. Часто садоводы бросают на дачах новоиспечённое потомство, которое в дальнейшем зимой погибает или в лучшем случае попадает в приют.
— ветеринар Ильнур Абдуллин
• Некоторые собаки не переносят дальней дороги, поэтому лучше постепенно подготовить питомца к поездке.
• Собак малых и средних пород лучше перевозить в контейнерах-перевозках, чтобы домашний любимец не бегал по салону.
• Во избежание перегрева в общественном транспорте перевозить животное лучше утром или вечером.
• Перед началом дачного сезона подстригите собаке когти и шерсть. Так будет легче осмотреть питомца на наличие паразитов и вычесать от травы и земли.
• Собакам часто не хватает пространства для движений. Можно отпускать питомца резвиться на своем участке, однако за пределами лучше использовать поводок и намордник. Это убережет от волнений соседей и питомца от неподходящей пищи.
• Если собаке жарко и она тяжело дышит, то необходимо поставить рядом воду для питья, а периодически можно обливать прохладной водой.
«С кошками на даче надо очень аккуратно, так как они чаще всего сбегают от страха и пропадают. Животное надо постепенно приучать к улице — выгуливать во дворе, а также приучать к лотку, чтобы любимец понимал, что это его дом. Еще кошки на даче могут, к примеру, съесть отравленную мышь, поэтому рекомендуется запастись антидотом — витамином К1. Это очень дорогой препарат и есть не во всех ветклиниках», — отмечает ветеринар Ильнур Абдуллин.
• Перевозите кошку только в специальной сумке или переноске, так как часто животные пугаются и ведут себя неадекватно, что может стать причиной аварии. Лучше всего приучать кошек к дороге с самого раннего возраста.
• В переноске обязательно нужна система вентиляции, оберегайте животное от духоты и солнца.
• Перед поездкой не рекомендуется кормить питомца, но вода в переноске всегда должна присутствовать.
• Кошки часто убегают, поэтому надевайте на кошку ошейник, а к нему прикрепите контактную информацию.
• Для спокойствия обеспечьте животному привычную атмосферу. Возьмите любимые лакомства, лоток, миски и подстилку.
• Длинношерстных кошек рекомендуется подстричь, чтобы было легче их вычесывать.
«Черепах нельзя оставлять в большом бассейне без присмотра, так как они могут устать и утонуть — обязательно нужен бережок. А также если у вас два попугая, то их нельзя разлучать — может не выдержать сердце», — рекомендует ветеринар.
• Не отпускайте грызунов на свободную прогулку. Возьмите с собой клетку, наполнитель, корм и домики.
• Для птиц можно оборудовать специальный вольер, где им будет комфортно. А во время дождя забирать в дом.
Не оставляйте животных надолго в машине. Если есть необходимость отойти, то приоткройте окно для доступа воздуха.
По промокоду «Казанские ведомости» действует акция на комплексную обработку домашнего питомца в ветклинике «АбсолютВет» на Космонавтов, 14, в которую будут входить прививки от клещей, от блох и глистогон.