Домашние животные на даче: что нужно знать перед вывозом питомца на природу

Поездки на дачу полезны не только людям, но и животным. Питомцы проводят много времени на свежем воздухе и насыщаются солнечными лучами, а значит, говорит ветеринар Ильнур Абдуллин, перестают линять. Также питомцы получают витамины, когда едят траву.

«Если домашние любимцы едят цветы, то у них бывает обильное слюнотечение. Этого не стоит бояться, а нужно всего лишь промыть ротовую полость», — делится Ильнур Абдуллин

Перед поездкой на дачу с кошкой или собакой нужно обязательно сделать животному прививки. В первую очередь, проглистогонить за десять дней до дачного сезона, а также сделать прививку от бешенства и общих инфекций.

В такую жару на даче могут быть клещи, которых переносят домашние животные. Чтобы защитить их от укуса клеща, используйте спрей, капли или таблетки. Также в ветклиниках можно сделать профилактический укол, дающий защиту на полтора месяца, пока препарат находится в крови.

Рекомендую сделать стерилизацию своих животных для того, чтобы они не размножались. Часто садоводы бросают на дачах новоиспечённое потомство, которое в дальнейшем зимой погибает или в лучшем случае попадает в приют.

— ветеринар Ильнур Абдуллин

Как подготовить собаку к даче

• Некоторые собаки не переносят дальней дороги, поэтому лучше постепенно подготовить питомца к поездке.

• Собак малых и средних пород лучше перевозить в контейнерах-перевозках, чтобы домашний любимец не бегал по салону.

• Во избежание перегрева в общественном транспорте перевозить животное лучше утром или вечером.

• Перед началом дачного сезона подстригите собаке когти и шерсть. Так будет легче осмотреть питомца на наличие паразитов и вычесать от травы и земли.

• Собакам часто не хватает пространства для движений. Можно отпускать питомца резвиться на своем участке, однако за пределами лучше использовать поводок и намордник. Это убережет от волнений соседей и питомца от неподходящей пищи.

• Если собаке жарко и она тяжело дышит, то необходимо поставить рядом воду для питья, а периодически можно обливать прохладной водой.

Как подготовить кошку к даче

«С кошками на даче надо очень аккуратно, так как они чаще всего сбегают от страха и пропадают. Животное надо постепенно приучать к улице — выгуливать во дворе, а также приучать к лотку, чтобы любимец понимал, что это его дом. Еще кошки на даче могут, к примеру, съесть отравленную мышь, поэтому рекомендуется запастись антидотом — витамином К1. Это очень дорогой препарат и есть не во всех ветклиниках», — отмечает ветеринар Ильнур Абдуллин.

• Перевозите кошку только в специальной сумке или переноске, так как часто животные пугаются и ведут себя неадекватно, что может стать причиной аварии. Лучше всего приучать кошек к дороге с самого раннего возраста.

• В переноске обязательно нужна система вентиляции, оберегайте животное от духоты и солнца.

• Перед поездкой не рекомендуется кормить питомца, но вода в переноске всегда должна присутствовать.

• Кошки часто убегают, поэтому надевайте на кошку ошейник, а к нему прикрепите контактную информацию.

• Для спокойствия обеспечьте животному привычную атмосферу. Возьмите любимые лакомства, лоток, миски и подстилку.

• Длинношерстных кошек рекомендуется подстричь, чтобы было легче их вычесывать.

Черепахи, попугаи, грызуны на даче

«Черепах нельзя оставлять в большом бассейне без присмотра, так как они могут устать и утонуть — обязательно нужен бережок. А также если у вас два попугая, то их нельзя разлучать — может не выдержать сердце», — рекомендует ветеринар.

• Не отпускайте грызунов на свободную прогулку. Возьмите с собой клетку, наполнитель, корм и домики.

• Для птиц можно оборудовать специальный вольер, где им будет комфортно. А во время дождя забирать в дом.

Не оставляйте животных надолго в машине. Если есть необходимость отойти, то приоткройте окно для доступа воздуха.

По промокоду «Казанские ведомости» действует акция на комплексную обработку домашнего питомца в ветклинике «АбсолютВет» на Космонавтов, 14, в которую будут входить прививки от клещей, от блох и глистогон.