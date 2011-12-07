Фарид Мухаметшин поздравил работников СМИ с Днем печати

В республике выстроена системная работа со средствами массовой информации, федеральными, республиканскими и муниципальными, творческими союзами, это одно из достижений Татарстана. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мир становится информационно активным и динамичным. Кроме того, пандемия коронавируса преобразила медийное пространство республики и страны в целом», — считает Мухаметшин.

Он отметил, что прежде всего, произошла смена медиатехнологий, теперь больший акцент делается на работе в удаленном режиме.

По словам главы татарстанского парламента, в условиях доступности и многоканальности информации возрастает конкуренция за читателя и зрителя, и сегодня важно не просто присутствовать на различных информационных площадках, но и формировать качественный контент, отвечающий запросам целевой аудитории.

«Наиболее популярные аккаунты в социальных сетях сегодня превращаются в практически профессиональные редакции, прекрасно оснащенные как технически, так и с точки зрения кадров», — сказал он. На новый формат переходят и традиционные СМИ. Например, редакции изданий «ТАТМЕДИА» сегодня представлены на всех популярных площадках в социальных сетях, мессенджерах и видеохостингах. «Тем не менее, несмотря на бурное развитие новых форматов, думаю, у аналитической журналистики всегда будут свои почитатели», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.