Минниханов дал поручение построить в 175-й гимназии бассейн

Рустам Минниханов дал поручение проработать вопрос возможности строительства бассейна в казанской школе № 175. Об этом на брифинге в Кабмине сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сейчас там ведут работы по капремонту, на протяжении этого лета школа будет полностью обновлена. Рустамом Миннихановым поставлена задача чтобы полностью обновить внутреннюю структуру школы, поменять расположение каких-то кабинетов для того чтобы она по функционалу стала шире. И сейчас соответствующие службы прорабатывают вопрос где и как это можно было сделать. Открытие обновленной школы планируется к началу учебного года», — заключила Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанскую гимназию № 175 капитально отремонтируют с учетом мнения родителей.