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Мухаметшин: После трагедии в казанской гимназии №175 Росгвардия изъяла 40 единиц незаконного оружия

У татарстанцев изъяли порядка 40 видов незаконно хранящегося оружия.

После нападения на казанскую гимназию № 175 Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил ужесточить контроль за выдачей медицинского заключения для оформления оружия. Об этом он заявил на встрече с журналистами по случаю Дня печати Татарстана.

«Проверка уже началась. Силами Росгвардии республики было выявлено 40 видов незаконно хранящегося оружия, его отобрали и поставили на учет», — заявил Мухаметшин.

Он отметил, что эта тема требует особого внимания и контроля.

«Нас беспокоит в этой части не только хранение оружия у населения, но и сам процесс выдачи. Надо ужесточить контроль за выдачей медицинского заключения для оформления на разрешение на оружие. Частные компании выдают разрешения, не имеют на это право — фактически без обследования человека», — добавил глава татарстанского парламента.

Ранее СМИ сообщали, что татарстанские парламентарии готовят обращения в Госдуму РФ по ограничению оборота оружия после стрельбы в казанской школе №175. 

КВ
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