На чёрных внедорожниках с георгиевскими лентами: в Казань прибыл автопробег в честь 80-летия обороны Брестской крепости

В Казань прибыл патриотический автопробег. Участники его стартовали от стен мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В общей сложности они проедут 16 тысяч километров, встретятся с десятком патриотических клубов и организаций России, а также посетят места боевой славы. Во время пробега они планируют памятные мероприятия и патриотические акции более чем в 20 городах.

Так, белорусские автолюбители намерены привезти на озеро Байкал копию легендарного знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии, а также капсулы с землей и водой. А по приезду передать артефакты городу Иркутску.

Автопробег, посвященный двум памятным датам — 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», несёт в себе глубокий воспитательный потенциал, говорят они.

Пробег должен напомнить молодому поколению о подвиге народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма, а также воспитанию уважения к воинской славе и памяти героев. Стоит отметить, что у автопробега нет спонсоров — ради таких целей участники платят за весь автопробег сами.

«Наша задача — встречаться по пути с молодежью, ветеранами, общественностью в Беларуси и России, рассказывать о героической обороне Брестской крепости и ее защитниках, сохранить память о героях Великой Отечественной войны в сердцах наших внуков и правнуков», — говорит организатор акции Алексей Манец.

Казань удивила

13 мая, уже посетив Смоленск, Нижний Новгород и Чебоксары, участники добрались до Казани. Сейчас в автопробеге участвует восемь человек, но организаторы уверены, что найдется много белорусов и россиян, желающих присоединиться.

Четыре черных внедорожника, украшенные флагами России, Беларуси и Брестской области, а также георгиевскими ленточками, прибыли к одной из заправок на въезде в город. Участники пообщались с прессой и раздали всем значки автопробега и объединенные символы Дня победы обеих стран — георгиевскую ленточку России с красно-зеленой ленточкой Беларуси.

Они прошлись экскурсией по историческому центру Казани и посетили Кремль.

«Если честно, Казань меня очень приятно удивила. Мы как будто попали совершенно в другую страну, в другой мир. У вас такой красивый, необычный город с потрясающей архитектурой и музеями. Я в восхищении», — поделился Алексей Манец.

Автомобилисты в Общественной палате РТ встретились с представителями различных общественных организаций Казани. На встрече Алексей Манец передал капсулу с землей из Брестской крепости в Музей-мемориал Великой Отечественной войны.

«Меня радует то, что мы с Общественной палатой сошлись во мнении, что Беларусь и Россия — братский народ. Но нужно больше обращать внимания на подрастающее поколение, на молодежь. Необходимо организовывать больше совместных проектов, чтобы привлекать туда молодых людей и рассказывать о нашем прошлом. Потому что народ умирает, когда забывает свою историю», — подчеркнул Манец.

«Недавно мы отмечали наш самый главный и дорогой праздник — день победы. Наша главная цель — сохранить память об этой победе для наших потомков», — добавил еще один участник автопробега, директор Брестского фонда помощи ветеранам войн Евгений Белинский.

Байкал и планы на будущее

Руководитель автопробега, член «Русского общества» Алексей Манец — большой любитель путешествовать. Во время отпусков Алексей вместе со супругой объездил всю Беларусь. А выход на пенсию дал много свободного времени и подтолкнул к новым путешествиям.

«Для нас с женой путешествие ­– это способ как-­то изменить мировоззрение, а также обновиться духовно и культурно. Я считаю, что, если человек в путешествии остается неизменным, это плохое путешествие. Поэтому в любых поездках мы стараемся как можно больше испытать положительных эмоций», — добавил Алексей.

Отправляясь во все более длительные автомобильные путешествия, семья, по их словам, накапливала опыт, пока не решилась на масштабный пробег.

«Именно в путешествиях у нас зародилась идея поехать на Байкал не просто как автотуристы, а приурочить к двум памятным датам: Дню Победы и 80 ­литию обороны Брестской крепости», — говорит Манец.

В автопробеге участвует Алексей Боярчук. Его отца с Манцом связывала крепкая дружба и мечта — добраться когда-нибудь до Байкала. Но не сбылось — Боярчук-старший скончался. В память об отце сын решил доехать до легендарного озера.

«Отцу не суждено съездить на Байкал. Значит, это сделаю я, привезу оттуда землю на его могилу», — пообещал Алексей.

Далее автомобили отправятся в Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск и Иркутск. Обратный путь пойдет южнее — через Россию и Казахстан. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби — 22 июня.