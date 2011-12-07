Наиль Магдеев своим оппонентам: «Вам с нынешним мэром придется мучиться еще до 2025 года»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в ходе прямого эфира в Instagram ответил на поступивший ему вопрос о переходе на другую должность.

По его словам, помимо рабочих вопросов, касающихся социальной и транспортной структуры, ему от горожан также поступают и личные. Один из таких был связан с переходом в Госдуму.

«Задали вопрос. Говорят: „Уважаемый Наиль Гамбарович, вы что, собираетесь баллотироваться в депутаты Государственной Думы?“ Могу ответить — нет. Никуда я не собираюсь баллотироваться», — подчеркнул он. После объяснил, что он принимает участие в праймериз «Единой России» в качестве мэра города, в котором будет проходить предварительное голосование.

«Хочу разочаровать своих оппонентов: вам с нынешним мэром придется мучиться еще до 2025 года», — сказал в шутку Магдеев.