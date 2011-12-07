Попутчики отняли у татарстанца ключи от машины и скрылись на ней

В Зеленодольском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля «Рено Логан», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Произошло это 17 мая ранним утром в поселке Васильево. Наряд группы задержания Зеленодольского ОВО получил из полиции сообщение, что возле хлебокомбината неизвестные люди угнали машину. Прибывшим на место Росгвардейцам хозяин авто рассказал, что после полуночи он ехал на своей машине и на проезжей части его остановили два попутчика, которые попросили подвезти до ближайшего круглосуточного киоска. Автовладелец согласился. Когда они отъехали, один из пассажиров потребовал ключи от машины, пригрозив упрятать хозяина машины в багажнике. Когда напуганный татарстанец отдал ключи незнакомцам, злоумышленники выставили его из салона на улицу и скрылись.

Примерно через час поисков Росгвардейцы обнаружили автомобиль припаркованным возле частного дома по ул. Лагерной, за рулем которого сидел мужчина. Хозяин машины опознал ночного злоумышленника. Его задержали и передали полиции, а машину вернули хозяину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».