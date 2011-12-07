Студенты КГАСУ помогают казанцам в голосовании за благоустройство дворов и улиц

В Татарстане продолжается проведение голосования на благоустройство общественных пространств в следующем году. Принять в нем участие в офисе МФЦ предлагают учащиеся КГАСУ.

Как сообщила одна из волонтеров, в будни голосуют по 20 человек и больше, по выходным – по 7–8. С большим интересом обычно подходят граждане старшего поколения. Чаще всего участники опроса голосуют за преобразование набережной Казанки.

Напомним, голосование продлится до 30 мая. Сделать это можно на республиканском сайте Госуслуг. Если кто-то не зарегистрирован на портале, то ему помогут это сделать добровольцы в МФЦ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что при не достижении минимального показателя проголосовавших в Казани могут сократить объем финансирования для благоустройства городских парков.