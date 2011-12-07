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«Татарстан-24» запустит новую программу о путешествиях

Съемки начнутся этим летом.

«Татарстан-24» запустит новую программу о путешествиях. Об этом рассказал исполнительный директор телеканала «Татарстан-24» и телеканала «Эфир» Алексей Усанов в эфире программы «Главные новости».

По его словам, задумка программы состоит в том, чтобы охватить и показать не только известные и знаковые места, но и уделить внимание малоизвестным территориям республики. Рассказ о людях и событиях, повлиявших на становление народов, также будут важной темой программы, добавил он

Кроме того, Усанов отметил, что в этом году телеканал «Татарстан-24» планирует запустить новые программы на татарском языке.

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