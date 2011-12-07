Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан инициирует ужесточение законов против наркотрафика

В республике создадут рабочую группу чтобы проанализировать ситуацию с наркотрафиком в республике.

В Татарстане создадут рабочую группу, которая инициирует ужесточение законов против наркотрафика. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с журналистами по случаю Дня печати Татарстана.

«Наркотизация общества к сожалению, растет. Через республику проезжают машины с наркотиками в другие регионы, эта тема очень беспокоит и общество, и власть. Мы и здесь создаем рабочую группу для того чтобы проанализировать эту ситуацию, и выйти на федеральный уровень с какими-то мерами по ужесточению», — сказал Мухаметшин.

Ранее Фарид Мухаметшин предложил ужесточить выдачу медсправок для получения оружия. 

КВ
Лента новостей