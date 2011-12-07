Татарстан инициирует ужесточение законов против наркотрафика

В Татарстане создадут рабочую группу, которая инициирует ужесточение законов против наркотрафика. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с журналистами по случаю Дня печати Татарстана.

«Наркотизация общества к сожалению, растет. Через республику проезжают машины с наркотиками в другие регионы, эта тема очень беспокоит и общество, и власть. Мы и здесь создаем рабочую группу для того чтобы проанализировать эту ситуацию, и выйти на федеральный уровень с какими-то мерами по ужесточению», — сказал Мухаметшин.

Ранее Фарид Мухаметшин предложил ужесточить выдачу медсправок для получения оружия.