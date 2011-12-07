В 297 дворах Татарстана начинаются строительные работы по программе «Наш двор».

По сообщению пресс-службы президентской программы, до конца мая подрядчики приступят к благоустройству 86 дворовых территорий в Казани, к 42 — в Нижнекамском и к 29 в Альметьевском районах. Также выходят на стройку и в остальных 29 муниципальных образованиях.

Согласно планам, в текущем году в рамках программы «Наш двор» в республике будут благоустроены 1 074 двора. Отмечается, что если двор вошел в список на 2022–2024 годы, то жители вместе с соседями могут напрямую повлиять на очередность проведения ремонтных работ.

Для этого нужно принять участие в голосовании за дворы и парки, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Напомним, голосование продлится до 30 мая. Сделать это можно на республиканском сайте Госуслуг.