В Казани стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

С 17 мая по 3 июня в столице РТ будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», сообщает Госавтоинспекция Казани.

За 4 месяца этого года на столичных дорогах с участием детей до 16 лет произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых 51 ребенок получил ранения. Треть ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет обычно происходит в летний период, показывает статистика. Так, в минувшем году в летние месяцы произошло 50 ДТП, в которых 52 ребенка получили травмы.

В рамках мероприятия «Внимание – дети!» Госавтоинспекцией города Казани будут организованы мероприятия по проверке водителей, направленные на профилактику нарушений перевозок детей, мероприятия по профилактике нарушений ПДД, связанных с непредоставлением водителями преимущества пешеходам, мероприятия по популяризации световозвращающих элементов, различные акции и так далее.