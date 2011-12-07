В Правительстве РТ разрабатывают дорожную карту по развитию книжной и печатной продукции

Правительство Татарстана активно занимается вопросом дорожной карты по развитию и поддержке книжной и печатной продукции в республике, об этом рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, по случаю республиканского Дня печати депутаты займутся вопросом налоговой поддержки предприятий по розничной торговле газетами и журналами в специализированных магазинах. Возможно, что появится законодательная инициатива.

Сейчас в республике действуют 199 киосков, из них 125 — в Казани. Однако Татарстан занимает последнее место по оснащению киосками печати.

«На сегодня единственным существенным механизмом реализации периодической печатной продукции в Татарстане является подписка. Другой механизм — розничная продажа — претерпевает в республике глубокий кризис», — комментирует Фарид Мухаметшин.

Социологические опросы подтвердили, что печатные издания все еще востребованы среди татарстанцев. Треть населения предпочитает газеты и журналы.