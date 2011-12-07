Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Правительстве РТ разрабатывают дорожную карту по развитию книжной и печатной продукции

Социологические опросы подтвердили, что печатные издания все еще востребованы среди татарстанцев.

Правительство Татарстана активно занимается вопросом дорожной карты по развитию и поддержке книжной и печатной продукции в республике, об этом рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, по случаю республиканского Дня печати депутаты займутся вопросом налоговой поддержки предприятий по розничной торговле газетами и журналами в специализированных магазинах. Возможно, что появится законодательная инициатива. 

Сейчас в республике действуют 199 киосков, из них 125 — в Казани. Однако Татарстан занимает последнее место по оснащению киосками печати. 

«На сегодня единственным существенным механизмом реализации периодической печатной продукции в Татарстане является подписка. Другой механизм — розничная продажа — претерпевает в республике глубокий кризис», — комментирует Фарид Мухаметшин.

Социологические опросы подтвердили, что печатные издания все еще востребованы среди татарстанцев. Треть населения предпочитает газеты и журналы.

КВ
Лента новостей