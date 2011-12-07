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В РТ завершается сбор средств пострадавшим во время нападения в 175-й гимназии

На данный момент уже собрано свыше 70 млн рублей.

В Татарстане завершает сбор средств Сбербанка и Российского красного креста пострадавшим во время нападения на казанскую гимназию № 175. На сегодняшнее утро уже собрано более 70 млн рублей. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Все собранные средства адресованы на организацию отдыха и санитарно-курортного лечения, как пострадавших детей, так и педагогов. Принцип распределения будет основан на запросе пострадавших, в зависимости от того в какое время летнего отдыха они захотят отдохнуть. Отдых будет организован не обязательно летом, может быть кто-то захочет отдохнуть осенью, время здесь не ограничено», — сказала Галимова. 

КВ
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