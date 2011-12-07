В Татарстане в этом году более 16 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ

В этом году в Татарстане ЕГЭ будут сдавать 16 509 одиннадцатиклассников, а ОГЭ — 36 532 девятиклассника. Такие показатели озвучили в Министерстве образования и науки РТ.

Сообщается, что в прошлом году больше всего абитуриентов выбрало направление «Информатика и вычислительная техника» — 1538 человек, «Образование и педагогические науки» — 1480, «Химические технологии» — 1271 абитуриента. Следующими в списке числятся молодые специалисты в сфере теплоэнергетики, машиностроения, медицины и промышленной экологии.

В ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что количество бюджетных мест в высшей школе РТ периода 2022/2023 учебного года увеличится до 21 707.

Ранее «Казанские ведомости» писали, почему одиннадцатиклассники средних школ не хотят сдавать ЕГЭ и выбирают государственный выпускной экзамен по двум обязательным предметам.