Власти Татарстана поддержали ужесточение оборота огнестрельного оружия

Власти Татарстана поддерживают ужесточение оборота огнестрельного оружия. Такое заявление сделала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Разработка законопроекта ведется коллегиально, вместе с Росгвардией и правоохранительными органами.

«Как будет законодательная инициатива сформирована — в том числе будут и наши предложения. Будет правильно, если это будет сконцентрировано через посыл правоохранительных органов, так как они непосредственно сталкиваются с этим», — сказала Галимова.

Сейчас проводится проверка владельцев огнестрельного оружия в Татарстане. По словам Галимовой, сотрудники силовых и правоохранительных ведомств поквартирно обходят людей, за кем числится оружие. Результаты этой проверки будут озвучены позднее.