Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Власти Татарстана поддержали ужесточение оборота огнестрельного оружия

Разработка законопроекта об ужесточении оборота оружия ведется совместно с Росгвардией и правоохранительными органами.

Власти Татарстана поддерживают ужесточение оборота огнестрельного оружия. Такое заявление сделала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Разработка законопроекта ведется коллегиально, вместе с Росгвардией и правоохранительными органами.

«Как будет законодательная инициатива сформирована — в том числе будут и наши предложения. Будет правильно, если это будет сконцентрировано через посыл правоохранительных органов, так как они непосредственно сталкиваются с этим», — сказала Галимова.

Сейчас проводится проверка владельцев огнестрельного оружия в Татарстане. По словам Галимовой, сотрудники силовых и правоохранительных ведомств поквартирно обходят людей, за кем числится оружие. Результаты этой проверки будут озвучены позднее. 

КВ
Лента новостей