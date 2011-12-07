Водолазы обследовали пляж «Камское море» в Лаишево

Сегодня водолазы очищали дно прибрежной зоны пляжа «Камское море» в Лаишево, об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района.

Пляж пользуется популярностью у жителей Татарстана. Официальное открытие «Камского моря» запланировано на 1 июня, однако здесь уже много отдыхающих, с удовольствием купающихся в ледяной воде.

По словам руководителя исполкома Виктора Арефьева, только после положительных результатов анализов воды и песка ГИМС выдаст разрешения на открытие купального сезона.

Сейчас на пляже «Камское море» активно убирают территорию, техника вывозит мусор с берега. На завтра тоже запланирована масштабная уборка, в которой могут принять участие все желающие.

В этом сезоне 37 пляжей в Татарстане проходят проверку на соблюдение условий безопасности.