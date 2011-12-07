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Врачей челнинской БСМП за спасение пациента номинировали на премию «Ак чэчэклер»

Спасение пациента с 85-процентным поражением легких номинирован, как «Уникальный случай».

Врачей челнинской БСМП за спасение пациента номинировали на премию «Ак чэчэклер». Об этом сообщается на официальной странице больницы в социальных сетях.

По данному случаю в больнице сняли фильм, посвящённый коллективу медучреждения. Спасение пациента с 85-процентным поражением легких номинирован, как «Уникальный случай».

Представят БСМП в финале конкурса замглавврача по медчасти Роман Джумабаев, завотделением реанимации Василь Фазылов, главный хирург, завотделением сердечно-сосудистой хирургии Рамис Якубов, врач анестезиолог-реаниматолог Лира Александрова и врач-невролог Дарья Тарасова.

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