Врачей челнинской БСМП за спасение пациента номинировали на премию «Ак чэчэклер». Об этом сообщается на официальной странице больницы в социальных сетях.

По данному случаю в больнице сняли фильм, посвящённый коллективу медучреждения. Спасение пациента с 85-процентным поражением легких номинирован, как «Уникальный случай».

Представят БСМП в финале конкурса замглавврача по медчасти Роман Джумабаев, завотделением реанимации Василь Фазылов, главный хирург, завотделением сердечно-сосудистой хирургии Рамис Якубов, врач анестезиолог-реаниматолог Лира Александрова и врач-невролог Дарья Тарасова.