За сутки диагноз COVID-19 поставили 33 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 19 мая текущего года зарегистрировано 21 107 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 33 новых случая. 16 человек госпитализирован, 17 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 18 036 татарстанцев.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.