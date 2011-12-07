Жильцам домов Советского района Казани на сутки отключат воду

20 мая в 9:00 в домах Советского района Казани отключат воду. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что отключение проводится из-за работ на сетях водопровода. Включат воду на следующее утро в 6:00. В МУП «Водоканал» попросили заранее запастись водой казанцев, проживающих по адресам: ул. Ноксинский спуск, 20 к.1,2,3; 22, 24, 26, 28.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, они принимаются по телефону +7(843) 231-62-60.