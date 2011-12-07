Подведены первые итоги общероссийского журналистского проекта «Адаптация»

В Петербурге подвели первые итоги общероссийского журналистского проекта «Адаптация». О первых результатах рассказали сегодня на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате.

В течение месяца журналисты вместе с экспертами анализировали последствия COVID-19 в различных сферах жизни.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих отметил, что за 30 дней проект смог сформироваться и «встать на крыло» и действительно стал большим, хорошим общероссийским проектом».

На онлайн-конференции отметили, что в нынешних стрессовых условиях стало гораздо более весомым, чем совсем еще недавно, когда казалось, что традиционную бумажную прессу совершенно вытеснило Интернет-пространство.

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова подтвердила: газету стали раскупать еще лучше.

Напомним, что проект «Адаптация» — это общероссийский журналистский проект. Цель проекта — осмыслить происходящие в связи с пандемией коронавирусной инфекции перемены, подготовиться к будущим реалиям, а по возможности и предсказать их. Организаторы проекта — Союз журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения СЖ РФ. В рамках проекта журналисты заглянут в наше будущее вместе с авторитетными в обществе персонами: учеными, деятелями культуры и искусства, политиками, с теми, кого знает и кому доверяет аудитория.