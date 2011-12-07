В Татарстане осудят группу фальшивомонетчиков

В Татарстане перед судом предстанут пять казанцев и 35-летняя жительница Грозного. Они обвиняются в подделке и сбыте денежных купюр, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, в конце 2019 года жительница Грозного приобрела в не менее 1089 поддельных пятитысячных купюр за 1,5 млн рублей. Соучастники помогли доставить фальшивки из Чеченской Республики в Татарстан. Часть подделок на 70 тыс. рублей участники банды реализовали в казанских магазинах, а также в торговых точках Альметьевска и Лениногорска. Когда злоумышленников задержали, при обысках было изъято еще 974 поддельных купюры. Некоторые купюры они успели уничтожить.

Жительница Грозного заключена под стражу, еще трое находятся сейчас под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде. Был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых на общую сумму более 2 млн рублей.

Дело рассмотрит Советский районный суд Казани.