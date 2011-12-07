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Дело в отношении Эрика Гафарова и его партнеров приостановлено

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению местонахождения Гафарова.

Возбужденное дело против Эрика Гафарова на данный момент приостановлено. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов.

«По фонду „Гафаров и партнеры“ дело расследовалась. В настоящее время оно приостановлено в связи с розыском последнего, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению его местонахождения, если он находится за пределами Российской Федерации, будут предприняты все меры по его экстрадиции», — сказал спикер.

Он напомнил, что в отношении Эрика Гафарова дело возбуждено по статье «Мошенничество». 

КВ
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