Дело в отношении Эрика Гафарова и его партнеров приостановлено

Возбужденное дело против Эрика Гафарова на данный момент приостановлено. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов.

«По фонду „Гафаров и партнеры“ дело расследовалась. В настоящее время оно приостановлено в связи с розыском последнего, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению его местонахождения, если он находится за пределами Российской Федерации, будут предприняты все меры по его экстрадиции», — сказал спикер.

Он напомнил, что в отношении Эрика Гафарова дело возбуждено по статье «Мошенничество».