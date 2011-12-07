Фермерам планируют разрешить торговать на своих участках

Фермерам и сельхозкооперативам хотят разрешить реализовать продукцию на участках, где она была выращена. Минсельхоз России уже приступил к разработке нового законопроекта, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Аграрии смогут продавать продукцию на своих участках, если предусмотрят для этого нестационарный торговый объект — пристройку к дому, киоск или навес.

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров положительно оценил данную инициативу. Однако для дальнейшего развития торговли фермерскими товарами могут понадобиться логистические центры, считает эксперт.

«Любая мера поддержки для фермеров хороша, и эта тоже. Но актуально это только для фермерских хозяйств, участки которых расположены вдоль крупных автомобильных трасс, где большой трафик. Остальные фермеры и так реализуют свою продукцию сельчанам. Гораздо эффективнее было бы, если бы существовали бы логистические центры, куда фермеры могли бы сдавать свою продукцию и сразу же получать за нее расчет», — рассказал «Казанским ведомостям» Камияр Байтемиров.

Напомним, что ранее сельхозпроизводителям Татарстана стали доступны 39 видов господдержки. Часть услуг уже доступна в онлайн-сервисе «Мои субсидии».