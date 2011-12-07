Исламский ученый призвал родителей не дарить детям квартиры

Исламский ученый Шамиль Аляутдинов призвал родителей не дарить детям квартиры и другие дорогие подарки. Об этом он заявил на общем собрании ассоциации предпринимателей-мусульман России.

По его словам, как только человек получает такие дорогие подарки, он теряет восприятие ценности вещей, при появлении денег начинает бесконтрольно тратить их, а это ведет к потере личности.

«В этом мире мы все временно, надо заботиться и о душе, заниматься благотворительностью, совершать благие дела», — отметил Аляутдинов.

Также он добавил, что такого рода поощрения ведут к затуханию способностей молодежи.