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Исламский ученый призвал родителей не дарить детям квартиры

По его словам, это ведет к духовному разложению личности.

Исламский ученый Шамиль Аляутдинов призвал родителей не дарить детям квартиры и другие дорогие подарки. Об этом он заявил на общем собрании ассоциации предпринимателей-мусульман России.

По его словам, как только человек получает такие дорогие подарки, он теряет восприятие ценности вещей, при появлении денег начинает бесконтрольно тратить их, а это ведет к потере личности.

«В этом мире мы все временно, надо заботиться и о душе, заниматься благотворительностью, совершать благие дела», — отметил Аляутдинов.

Также он добавил, что такого рода поощрения ведут к затуханию способностей молодежи.

 

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