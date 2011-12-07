Исследование: Большинство родителей готовы доверить сексуальное просвещение школьным психологам

68% россиян положительно относятся к идее секс-просвещения в школах. Такие результаты показало исследование онлайн-школы «Фоксфорд»,

«68% родителей положительно относятся к идее секс-просвета в учебных учреждениях. Большинство опрошенных (60%) доверили бы эту функцию психологу или сексологу», — говорится в сообщении.

Тему тела и его физиологических процессов среди семей 11-13 лет поднимали 50% родителей. Больше всего внимания они уделили интимной гигиене — 86%, на втором месте половое созревание — 78%, а также о половых органах — 63% и менструации и поллюции — 50%.

Однако о сексе, сексуальности и контрацепции с детьми поговорили гораздо меньшее число опрошенных. Среди всех респондентов всего 12% поднимали эту тему. Есть и семья (10%), где совсем не планируют проводить таких разговоров с детьми. Большинство (77%) считают сексуальное образование важной частью взросления ребенка и планируют обсудить это в будущем.