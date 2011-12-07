Наместник Богородицкого монастыря игумен Марк — об уникальных деталях воссозданного Казанского собора

О драматической истории Казанского собора и этапах скрупулезной работы по его строительству в полном соответствии с прежним обликом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал наместник Казанско-Богородицкого монастыря, игумен Марк (Виленский).

— В 2015 году, 4 ноября, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал Указ о создании Болгарской исламской академии и воссоздании Казанского собора Божией Матери. Это положило начало возведению собора на месте обретения Казанской иконы Богородицы, разрушенного в 1930-е годы. Сейчас воссоздание храма завершено. Этому предшествовали большие археологические работы по всей территории Казанско-Богородицкого монастыря. Во время этих работ обнаружили частично сохранившийся нижний храм под самим собором, который является не менее уникальным, чем воссозданный собор. Ведь история этого нижнего храма связана с великой княгиней Елисаветой Федоровной Романовой — это сестра последней русской императрицы Александры Федоровны и жена великого князя Сергея Александровича Романова,

В 1910 году Елисавета Федоровна побывала в Казани для посещения Седмиезерной пустыни и встречи там с преподобным Гавриилом Седмиезерным. Конечно, во время визита она посетила и место обретения Казанской иконы Богородицы в Богородицком монастыре. Но на этот момент, как известно, Казанский образ был уже похищен. Елисавета Федоровна попросила, чтобы ей показали место обретения чудотворного образа, находившееся под алтарем Казанского собора. Княгиня очень прониклась встречей с этим почитаемым местом и предложила за счет своих средств, за счет средств царской семьи обустроить храм на месте обретения иконы Божией Матери. Она сама заказала проект известному архитектору Алексею Щусеву. За образец взяли усыпальницу великого князя Сергея Александровича Романова и храм построили. Освящение приурочили к 300-летию Дома Романовых в 1913 году.

Так что сейчас те, кто будет посещать нижний храм, увидят его в том же виде, каким его задумывала Елисавета Федоровна. Для этого проводились большие работы в поисках материала — и в наших республиканских архивах, и в федеральных, и в Синодальных архивах Русской православной церкви. А в личных архивах Щусева были сделаны копии набросков храма. Поэтому нижний храм получился тоже уникальный, как и сам Казанский собор. Одна из уникальностей — алтарная часть находится не как обычно, на востоке, отделенная иконостасом, а располагается в самом центре храма. Таким образом, верующие могут молиться вокруг алтаря.

Великая княгиня Елисавета Федоровна канонизирована Русской православной церковью в 1991 году. Она присутствовала и при закладке храма, построенного на ее средства, и при освящении храма 20 июня 1913 года.

Сам Казанский собор воссоздан — это не просто новое строение. Все элементы, все материалы, максимально приближены к тому собору, который некогда был разрушен на этом месте. Пришедшие в храм верующие, паломники увидят внутри собора те же настенные росписи, чугунный пол, отлитый вместе с рисунками, и, каким исторически он был, иконостас из мрамора.

Хотя, кстати, иконостас в том разрушенном соборе был деревянным. Однако изначально автор проекта Казанского собора архитектор Иван Старов закладывал мраморный иконостас. В то время в Москве решили, что это — привилегия столичных соборов и не дали разрешения на создание иконостаса из мрамора. Но когда приступили к воссозданию Казанского собора, почивший митрополит Казанский и Татарстанский Феофан справедливо отметил, что храм, в том числе и его иконостас, создается на средства Казанской епархии и следует использовать первоначальный проект.

А финансирование строительства собора и прилегающей территории ведется через фонд «Возрождение», который возглавляет первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и исполнительный директор Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова. Поэтому в итоге иконостас сейчас воссоздан из мрамора. Он тоже очень интересно вписался в общий ансамбль собора, где присутствуют и резной декор, и бронзовое литье. Конечно же, отметим, что использованы уникальные иконы, а сюжеты икон достаточно интересные и редкие.

В соборе нет ничего придуманного заново. То есть все: и настенная роспись, и иконы и их сюжеты — все это взято с описания, сделанного с церемонии освящения того прежнего собора, разрушенного в 1930-е годы. Поэтому Казанский собор иконы Богородицы — уникальный во всех отношениях, и все детали, все элементы этого храма, на которые возможно и не сразу обратишь внимание, удивительны по своему исполнению.

Теперь всех нас ждет большое знаковое событие — освящение и открытие этого храма, посвященного явлению Божией Матери в Казани.

СПРАВКА «КВ»

Первоначально на месте обретения Казанской иконы Божией Матери была устроена деревянная церковь. В 1594 году, при митрополите Казанском Гермогене по повелению царя Феодора Иоанновича возвели каменный храм. Он просуществовал до 1796 года и был снесен по ветхости. На месте старого поставили новый Казанский собор по проекту известного архитектора Ивана Старова. Закладка первого камня главного храма города состоялась 30 мая 1798 года. На нем присутствовал император Павел I с великими князьями Александром (будущим императором Александром I) и Константином.



