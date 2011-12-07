«Он станет центром притяжения верующих»: собор Казанской иконы Божией матери готов к открытию

Первый молебен начнется в 7 утра в Благовещенском соборе Казанского кремля

Начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров рассказал, что 21 июля православные христиане отмечают праздник явление иконы Божией матери, одной из самых чтимых икон православной церкви.

В этом году праздник ознаменуется открытием собора Казанской иконы Божией матери, в мероприятии ожидается участие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также множество гостей из регионов нашей страны. В 7:00 начнется молебен в Благовещенском соборе Казанского кремля, затем верующие пройдут крестным ходом по улице Кремлевская, далее вокруг Кремля по улице Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

«В 8:00 начнется освещение собора Казанской иконы Божией матери. В связи с этим 21 июля с 6:00 до 14:00 проезжая часть маршрута следования, а с 20:00 уже 20 июля до 14:00 21 июля улицы Миславского, Карла Маркса до Большой красной будут временно закрыты для движения автомобильного транспорта», — сказал Шакиров.

Начало Крестного хода запланировано на 7:00, а церемония освящения Собора на 10:00. Мероприятие посетит Патриарх всея Руси Кирилл и гости из других регионов России.

«Почти 100 лет назад Казань потеряла одни из своих главных объектов»

Глава администрации Вахитовского и Приволжского района Казани Марат Закиров отметил, в 1932 году Казань потеряла одни из своих главных объектов, но теперь спустя годы строительство и упорных работ по воссозданию собора в историческом виде он готов к открытию.

«Образ Казанской Божией матери является одной из самых почитаемых святынь в нашей стране, на месте обретения иконы с образом Божией матери был заложен и освещен храм в 1808 году. Он вошел в комплекс Богородицкого монастыря, основанного по указу Ивана Грозного. В советское время, как и многие религиозные объекты, — Богородицкий монастырь использовался не по назначению. В разное время в нем располагались: киностудия, склады и табачная фабрика, и к сожалению, до наших дней дошли лишь немногие строения некогда прекрасного архитектурного объекта», — сказал Закиров.

Первые шаги к восстановлению Богородицкого монастыря начались в год 1000-летия Казани, когда в город вернулся почитаемый список иконы Казанской Божией матери из Ватикана. Воссоздание Казанского собора началось по инициативе Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, Государственного советника Республики Татарстан и первого Президента республики Минтимера Шаймиева и нынешнего Президента РТ Рустама Минниханова.

В 2016 году памятный камень в основание нового здания собора был заложен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Удалось сохранить исторически важные ценности»

По словам Закирова. при воссоздании была проведена большая подготовительная работа по старинным фотографиям, рисункам и чертежам. Внешний вид храма был воссоздан в историческом виде.

Строительные и отделочные работы шли с 2016 по 2021 годы на территории более 4,5 тыс. гектар, площадь здания составила 1,6 тыс. квадратных метров. Чтобы понимать масштаб работ, надо сказать, что диаметр главного купола 15 метров, а 8 малых куполов по 7 метров.

За время работы бережно восстановлено 16 малых арок, 4 больших арки с кессонами. Общий вес конструкций собора составляет более 124 тыс. тонн, а высота с учетом креста — 55 метров.

«Во время археологических работы был обнаружен фундамент собора, в основании которого сохранился подземный храм на месте обретения чудотворной иконы. Удалось сохранить уцелевшие исторические части Пещерного храма, восстановить его и включить в проект действующего. Сегодня он освещен и в нем проводится воскресное богослужение», — отметил Марат Закиров.

К работе над восстановлением храма были привлечены лучшие республики и страны, например, 28 наружных икон были выполнены из смальты приглашенными специалистами из Мурома. Пещерный храм был восстановлен благодаря усилиям реставраторам из Костромы, они смогли по старинной технологии выложить кирпичные своды, а московские умельцы провели консервацию сохранившихся элементов фресок, росписей, живописей и отреставрировали их. Чугунная плитка для собора была изготовлена мастерами из Челябинска. Общими усилиями была восстановлена роспись верхнего храма, включая академическую, сюжетную, альфрейную орнаментальную живопись.

В начале июня завершился монтаж иконостаса собора, центрального и двух боковых, в них находится 62 иконы, которые являются копиями утраченных в 30-е годы.